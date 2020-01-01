موعد مباراة السد وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السد القطري أمام بيرسبوليس الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل ملعب المدينة التعليمية بقطر مباراة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي السد مع نظيره بيرسبوليس الإيراني.

السد بقيادة تشافي هيرنانديز يضع اللقب الآسيوي على مقدمة أهدافه هذا الموسم، خصوصًا وفي ظل الأسماء الاستثنائية الموجودة في قائمة الزعيم وعلى رأسها المتألق الهداف بغداد بونجاح.

النادي القطري تأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته التي ضمت النصر وسيباهان وكذلك العين الإماراتي، ولو كان انتصر على النادي الإيراني في آخر جولة لاقتنص المرتبة الأولى والتقى بالتعاون مستغلًا تعثر العالمي وقتها.

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في الوقت نفسه فإن بيرسبوليس تأهل بصعوبة ولكن عن جدارة واستحقاق بعدما سحق الشارقة في الجولة الأخيرة برباعية واستغل تعثر الدحيل أمام التعاون، ليصبح على رأس مجموعته الصعبة.

وفي هذا التقرير من موقع جول سنتعرف سويًا على موعد مباراة السد وبيرسبوليس وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة السد وبيرسبوليس؟

يلتقي السد مع بيرسبوليس مساء الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، الموافق 10 صفر 1442 هجريًا، على ملعب المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:40 بتوقيت قطر والسعودية، الساعة 17:40 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد وبيرسبوليس؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.