كأس السوبر القطري 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب وسجل الفائزين

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر القطري 2019 بين السد والدحيل، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب، تاريخ المسابقة وأهم أرقامها

أبانوب صفوت

من المنتظر أن يبدأ الموسم الكروي الجديد في قطر، بالمواجهة التي ستجمع بين الكبيرين السد والدحيل في مباراة السوبر، التي ستُلعب يوم السبت المقبل 17 أغسطس 2019 والموافق 16 ذو الحجة 1440، وسيقام اللقاء على ملعب جاسم بن حمد الخاص بفريق السد مما يمنحه الأفضلية للحصول على لقب جديد.

استطاع الدحيل الفوز بكأس أمير قطر في الموسم الماضي بعد أن تعلب على السد في المباراة النهائية بنتيجة ثقيلة برباعية مقابل هدف، أما الزعيم فتمكن أخيراً من الفوز بالدوري القطري بعد غياب ست سنوات عن التتويج ليلاقي الفريق الملقب باسم لخويا سابقاً في مباراة السوبر، في مواجهة من الأفضل في الكرة الآسيوية مؤخراً.

سيسعى الدحيل بقيادة فاريا مساعد مورينيو السابق من الثأر من السد بقيادة أسطورة برشلونة "تشافي هيرنانديز" بعد أن أُقصي أمامهم من بطولة دوري أبطال آسيا وتحديداً في دور ثمن النهائي منذ أيام قليلة، وهو ما سيمنح المواجهة المقبلة نكهة خاصة للغاية.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر القطري 2019 ، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب الذي ستقام عليه المباراة، تاريخ المسابقة وأبطالها السابقين وأكثر منذ لك.

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ما هو موعد مباراة كأس السوبر القطري 2019؟

ستقام مباراة كأس السوبر القطري 2019 بين السد والدحيل يوم السبت 17 أغسطس 2019 ميلادياً الموافق 16 ذو الحجة 1440 هجرياً.

موعد مباراة كأس السوبر القطري 2019:

المباراة الموعد السد - الدحيل السبت 17 أغسطس 2019،

16 ذو الحجة 1440،

21:15 قطر، 22:15 الإمارات

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر القطري 2019؟ وكيف يمكنني متابعته؟

من المقرر أن تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباراة كأس السوبر القطري 2019 بين السد والدحيل، خاصةً وأنها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وستخصص قناتها الأولى.

المباراة القنوات الناقلة السد - الدحيل beIN SPORTS HD

يمكنك متابعة اللقاء عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونكت التي تقدمها الشبكة القطرية، كما أن النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية المباراة كتابياً مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

المباراة التغطية المباشرة عبر جول السد - الدحيل اضغط هنا لمتابعة مباراة كأس السوبر القطري مباشرةً ولحظةً بلحظة

ما هو ملعب كأس السوبر القطري 2019؟

من المقرر أن تُلعب مباراة السوبر القطري 2019 بين السد والدحيل على ملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد، لذا سيكون هو الطرف المفضل بطبيعة الحال للفوز بالبطولة، خاصةً إذا نجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة اللقب الغائب منذ عام 2017 عندما تُوج به على حساب الدحيل منافسه القادم، بعد التغلب عليه برباعية مقابل هدفين.

يعتبر ملعب جاسم بن حمد متعدد الاستخدامات، تم بناؤه للمرة الأولى في عام 1974، قبل أن يتم تجديده في عام 2004 من أجل استضافة كأس الخليج، يتسع الملعب لحوالي 13 ألف متفرج، ويعد هو أول ملعب مكيف في العالم ويقع بالقرب من وسط مدينة الدوحة، هو الملعب الرسمي لفريق السد والمنتخب القطري أيضاً.

سُمي الملعب بهذا الاسم تكريماً للشيخ جاسم بن حمد بن عبدلله الثاني وزير المعارف السابق، استُغرق بناءه عام كامل، طوله هو 110 متر بينما يبلغ عرضه حوالي 70 متر، كان قد سبق وأن تم اختياره ملعباً محايداً من قبل الأندية السعودية لمواجهة نظرائهم الإيرانيين في مسابقة دوري أبطال آسيا.

سبق وأن استضاف ملعب جاسم بن حمد عدة بطولات مهمة مثل كأس الخليج والذي أُقيمت عليه المباراة النهائية بين قطر وعمان، وكذلك دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشر التي توج بها العنابي بعد الفوز على أسود الرافدين بهدف نظيف، بالإضافة إلى بعض لقاءات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأهم المواجهات المحلية، وكذلك كأس السوبر الإيطالي.

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سجل الأبطال السابقين للسوبر القطري