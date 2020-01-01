موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في الكأس والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد نادي مصر في الدور ربع النهائي من كأس مصر والمقامة بستاد السويس، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي الزمالك ب نادي مصر في الدور ربع النهائي من كأس مصر في مباراة مرتقبة من جانب عشاق ومحبي الفارس الأبيض، والتي تقام في ستاد السويس.

وستكون هذه هي البروفة الأخيرة للفارس الأبيض قبل المعركة الأهم على الإطلاق وديربي القرن، عندما يلتقي بالأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بستاد القاهرة.

بالطبع لن يكون لقاء سهل للزمالك الذي يتعثر دائمًا أمام نادي مصر، واذا استخف المدير الفني باتشيكو بالمباراة ولعب بالاحتياطي خوفًا من الإصابات قد يسقط في فخ كبير ويودع كأس مصر.

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تمكن نادي مصر من الفوز على وادي دجلة في الدور الـ16، لكنه لم يكسب أي لقاء منذ ذلك الحين.

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في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد نادي مصر وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الزمالك ونادي مصر؟

تقام مباراة الزمالك أمام نادي مصر مساء السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على ستاد السويس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث كأس مصر حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ونادي مصر على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الزمالك - نادي مصر ستاد السويس السبت 21 نوفمبر 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني جيمي باتشيكو بجنش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أحمد عيد و محمود حمدي (الونش) ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وفي الهجوم أوناجم ومصطفى محمد وكاسونجو.