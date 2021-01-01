موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا 2020-21

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد استاد القاهرة الدولي، لاستضافة قمة عربية تجمع الزمالك ومولودية الجزائر، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك مع مولودية الجزائر، في المجموعة الرابعة من البطولة، مع الترجي التونسي، وتانجيت السنغالي.

الزمالك يخوض أولى مبارياته في البطولة الأفريقية هذا الموسم، ويريد الفارس الأبيض الذهاب بعيدًا في البطولة كما فعل في النسخة الأخيرة، وتحقيق ما فشل فيه الموسم الماضي عندما خسر اللقب أمام مواطنه الأهلي في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، يطمح مولودية الجزائر في بداية مشواره هذا الموسم بدور المجموعات، بالخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، ستكون مفيدة في صراعه مع الزمالك والترجي وبدرجة أقل تانجيت.

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وفي الأسطر التالية سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر؟

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، هو الجمعة 12 فبراير 2021، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة دوري أبطال أفريقيا بداية من دور المجموعات، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة القمة العربية بين الزمالك ومولودية الجزائر عبر شاشاتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.