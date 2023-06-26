موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 32 من الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن اللقاء....

يستعد نادي الزمالك لمواجهة صعبة ضد غزل المحلة في الجولة 32 من الدوري المصري وطموحه القتال بهدف الوصول للمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا.

مهمة الزمالك للوصول إلى المركز الثاني شبه مستحيلة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز ومتبقي 4 مباريات فقط، أي أنّه بحاجة للفوز في جميع المباريات وخسارة بيراميدز لباقي المواجهات، وكذلك سقوط فيوتشر للوصول إلى المركز الثاني.

أما غزل المحلة، فسوف يقاتل بكل ما لديه بهدف تجنب الهبوط للدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الـ1.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 32 من الدوري المصري والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري 2022-2023؟

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة وغزل المحلة في الدوري المصري 2022-2023؟

تذاع مباريات الدوري المصري 2022-2023 عبر قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الزمالك وغزل المحلة على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة اللعب الزمالك - غزل المحلة الثلاثاء 27 يونيو 2023،

21:30 مصر والسعودية ONTime Sports ستاد القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يدخل المدرب خوان كارلوس أوسوريو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمد طارق - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار - أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي