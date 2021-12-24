موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل الزمالك بستاد القاهرة الدولي نظيره غزل المحلة، في مباراة مثيرة تجمع بينهما لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري.

الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، وقد فاز في آخر مباراة على المقاولون بهدفين لهدف.

أما المحلة فيعيش حالة جيدة هذا الموسم، حيث جمع عشر نقاط من أول 7 مباريات، يأتي بها في المرتبة السابعة وبعيدًا عن القاع.

هذه المباراة هي الأخيرة للفريقين قبل توقف دولي طويل سيمتد حتى فبراير المقبل، نظرًا لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة هو السبت الموافق 25 ديسمبر 2021، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الزمالك - غزل المحلة السبت 25 ديسمبر 2021،



20:00 مصر، 21:00 السعودية ستاد القاهرة الدولي OnTime Sports HD

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يعتمد المدرب باتريس كارتيرون على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-2-1

محمد عواد

أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

محمود عبد العزيز - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

التشكيل المتوقع لغزل المحلة

من المتوقع أن يعتمد المدرب محمد عودة على التشكيل الآتي: