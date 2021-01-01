موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بملعب المحلة، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل غزل المحلة بملعبه نظيره الزمالك، في قمة من القمم الكلاسيكية للدوري المصري تقام لحساب الجولة الحادية عشر من البطولة.

الزمالك في أفضل فتراته في الآونة الأخيرة، وقد كللها بانتصار عريض وممتع على مصر المقاصة برباعية، الأمر الذي منحه صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي، الأهلي.

أما غزل المحلة ربما اللقب المناسب له هو ملك التعادلات، إذ تعادلوا في خمس مباريات وفازوا في واحدة فقط مع الهزيمة في خمسة آخرين، ليتواجدوا بالقرب من صراع الهبوط، وتحديدًا بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

كتيبة المدرب باتشيكو ستحاول الاستمرار بنفس الأداء التي بدأت به الموسم، والذي جعلها بدون هزيمة حتى الآن مع احتلال المركز الأول برصيد 23 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة هو الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، بملعب المحلة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث إذاعة الدوري المصري بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفزيون، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.