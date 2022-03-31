ينهي نادي الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، عندما يواجه فريق ساجرادا إسبيراناسا في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات للبطولة.

انتهت حظوظ الزمالك في التأهل، وتأكد خروجه بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وسيدخل مباراة ساجرادا بهدف الاستعداد لاستئناف مشواره في بطولة الدوري للحفاظ على لقبه.

أما ساجرادا إسبيراناسا، فيتذيل المجموعة بنقطة وحيدة وسيعمل على توديع البطولة بشكل جيد أمام الفارس الأبيض في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا؟

موعد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا هو يوم الجمعة 1 أبريل 2022، على ستاد القاهرة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الزمالك - ساجرادا إسبيراناسا الجمعة 1 أبريل 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ستاد القاهرة

تشكيل الزمالك المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي

محمد أشرف روقا - طارق حامد

أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمد أوناجم

سيف الدين الجزيري