موعد مباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال أفريقيا 2020-21

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب لات ديور، مباراة قوية وهامة تجمع بين الزمالك، وتونجيت السنغالي ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة، افتتح مشواره في المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام مولودية الجزائر، بينما خسر فريق السنغالي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

ويريد لاعبو الفارس الأبيض الخروج من المباراة بالنقاط كاملة، لتفادي المفاجآت في المجموعة القوية، وبداية رحلة البحث عن بطاقة التأهل لدور الثمانية.

على الجانب الآخر يسعى أصحاب الأرض إلى الخروج بنتيجة إيجابية، وإحراج العملاق المصري، ليكون تونجيت هو الحصان الأسود للبطولة على أمل أن تساعده النتائج في التأهل للدور القادم.

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وفي الأسطر التالية، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال أفريقيا، والقنوات الناقلة لها.

ما هو موعد مباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال أفريقيا؟

موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي، هو الثلاثاء 23 فبراير 2021، على ملعب لات ديور في السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة الهامة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال أفريقيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا، بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الزمالك مع تونجيت.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي للمباراة والذي يقدمه موقع جول وينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.