موعد مباراة الزمالك وإنبي في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

يستقبل استاد القاهرة، أولى مباريات الزمالك وإنبي في بطولة كأس الرابطة المصرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

هذه هي النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المستحدثة، وتقام بنظام ثلاث مجموعات يتأهل منها المتصدر وصاحب أفضل مركز ثاني.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة، برفقة إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، سيراميكا كيلوباترا، بالإضافة إلى فاركو.

الفارس الأبيض سيدخل المباراة مفتقدًا للعديد من نجوم، بسبب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، على الجانب الآخر إنبي سيكون كامل العدد باستثناء حارس مرماه محمود جاد، والظهير مروان داود.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وإنبي وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وإنبي؟

موعد مباراة الزمالك والجونة، هو يوم الجمعة 14 يناير 2022، بإستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي؟

ستنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر شبكة قنوات OnTime Sports.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الزمالك - إنبي الجمعة 14 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports القاهرة

تشكيل الزمالك المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام

محمود عبد العزيز – إسلام جابر

رزاق سيسيه – مصطفى فتحي – محمد اوناجم

حسام أشرف