موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب المؤجلة من الجولة 18 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف الزمالك في ستاد القاهرة الدولي نادي المقاولون العرب، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-21.

فاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة.

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 10 مباريات.

فيديو: أهداف مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري 2021

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري، هو الخميس 29 أبريل 2021 على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - المقاولون العرب الخميس 29 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ON TIME SPORT 1 استاد القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للزمالك

تعرض لاعبين من الزمالك للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المقاولون العرب، هما محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي، وقد عاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قبل المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ويبقى وضع الونش تحت الشك.

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

أحمد فتوح - أحمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

حميد أحداد

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب

من المتوقع أن يبدأ المدرب عماد النحاس بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

محمود أبو السعود

حسن الشامي - فاروق كابوري - محمد سمير - باسم علي

محمد مجلي - عبد الله ياسين - يوسف الجوهري - كريم مصطفى

لويس هينستروزا - محمد رزق