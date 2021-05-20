موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد الإسكندرية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الزمالك والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

الزمالك يدخل اللقاء منتشيًا بفوزه على طلائع الجيش، وانفراده بصدارة ترتيب الدوري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات أمام الفريق البورسعيدي، ويريد الفارس الأبيض توسيع الفارق بينه وبين المارد الأهلي صاحب المركز الثاني المؤجل له أربع مباريات.

على الجانب الآخر، الفريق البورسعيدي، هذا الموسم يقدم مستويات جيدة، ونجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بهدف نظيف، ويريد مواصلة الانتصارات للاستمرار في المربع الذهبي وحجز المركز الثالث لصالحه.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والمصري، في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والمصري؟

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، هو الإثنين 24 مايو 2021، على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.