موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

أخيرًا وبعد طول انتظار، يفتح ملعب المركب الرياضي محمد الخامس أبوابه لاحتضان ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي الزمالك مع مضيفه الرجاء.

المباراة كان من المفترض أن تُلعب في شهر أبريل الماضي، قبل أن يتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا لنهايات شهر سبتمبر، وبعد ذلك أقر الاتحاد الإفريقي تأجيلها لتصبح في نهاية أكتوبر الحالي.

الرجاء يدخل هذه المباراة وهو في أفضل حالاته بعد التتويج بلقب الدوري المغربي بصورة مثيرة للغاية في الدقائق الأخيرة بهدف عبد الإله حافظ، ويأمل في أن يجمع بين الثنائية المحلية والإفريقية.

المزيد من الفرق

في الوقت نفسه فالزمالك مؤخرًا ليس في أفضل أحواله ويعاني من الإجهاد لتلاحم المباريات، وإن كان قد فاز في مباراته الأخيرة بصورة ملحمية على حرس الحدود وبات قاب قوسين أو أدنى من المركز الثاني في الدوري المصري.

الأميرة الإفريقية هي الحلم الأكبر والأهم للزمالك، ومن أجلها استقدم جايمي باتشيكو لخلافة باتريس كارتيرون، بينما حافظ الرجاء على استقراره الفني منذ مدة طويلة، ما يمنحه الأفضلية في هذا الصدد.

الفائز من قمة الزمالك والرجاء سيلتقي مع الفائز من مباراة الأهلي والوداد، على أن يتحدد ملعب النهائي (الذي سيقام من مباراة واحدة) يوم الجمعة بنظام القرعة.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والرجاء وما هي القنوات الناقلة؟

من حقيقة الإصابة بكورونا إلى السفر للمغرب .. تطورات أزمة فرجاني ساسي في الزمالك

ما هو موعد مباراة الزمالك والرجاء؟

موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء هو يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020، الموافق 1 ربيع الأول 1442، على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء؟

تبث فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خُصصت القناة رقم 7 لإذاعة المباراة.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، فيوفر لك موقع جول بثًا مباشرًا كتابيًا لأحداثها والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الرجاء - الزمالك المركب الرياضي محمد الخاس الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports HD 7

ما هو التشكيل المتوقع للرجاء؟

لا يزال موقف مشاركة فابياس نجوما محل شكوك بعد إصابته في التوقف الدولي مع منتخب بلاده، وكذلك من غير المعروف إذا ما كان حميد أحداد سيشارك أم سيتم استبعاده لنهاية إعارته.

المدرب جمال سلامي سيعتمد على طريقته المعتادة بأنس الزنيتي في حراسة المرمى وبدر بانون وبو طيب في قلب الدفاع ومنتصف ملعب بقيادة محسن متولي وفي الأمام نجوما إن ثبتت سلامته.

التشكيل | 4-2-3-1

أنس الزنيتي

عبد الرحيم الشاكر - بدر بانون - عمر بو طيب - عبد الجليل جبيرا

محسن متولي - سفيان رحيمي

عمر العرجون - عبد الإله حافظ - محمد زريدة

فابريس نجوما

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

لا يُعاني الزمالك من غيابات سوى شكوك حول إمكانية خوض محمود علاء المباراة للإصابة، بينما التحق فرجاني ساسي بالبعثة في المغرب بعد تأكد سلامته من فيروس كورونا، ليكون الفريق تقريبًا كامل العدد.

لقطات من استعدادات فريقنا في المغرب؛ لمواجهة الرجاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. 🏆🏋🏻‍♂️⚽ pic.twitter.com/fGYtZ5cyJj — SC (@ZSCOfficial) October 15, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد باتشيكو على طريقته المعتادة بأبو جبل في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي بقيادة المتألق محمود حمدي الونش، وفي منتصف الملعب طارق حامد وفي الهجوم أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.