موعد مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد نادي الداخلية في دور 32 من كأس مصر 2021-2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد الداخلية التي تقام بينهما في الدور 32 من كأس مصر 2021-2022.

عاد نادي الزمالك للانتصار من جديد في مباراته الأخيرة التي كانت في الدوري المصري الممتاز ضد الإسماعيلي، وذلك بعد خسارتين من الجيش وإنبي، ليحافظ على الصدارة بفارق نقطة احدة عن بيراميدز الوصيف.

لم تستكمل مباريات كأس مصر 2020-21 بعد، لكن الفارس الأبيض حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على أسوان.

جدول مباريات الزمالك في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والداخلية؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية في دور الـ32 من كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الزمالك والداخلية هو يوم الإثنين 13 يونيو 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري لكأس مصر وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الزمالك - الداخلية الإثنين 13 يونيو 2022،



20:00 مصر، 21:00 السعودية ستاد القاهرة الدولي OnTime Sports HD 1

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع اعتماد فييرا على الأسماء الآتية..

قائمة جيزوالدو فيريرا لمواجهة الدخلية في كأس مصر ٢٠٢١-٢٠٢٢. 🏹 pic.twitter.com/QnPkxSrWBB — Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 12, 2022

التشكيل 4-2-3-1



محمد عواد



عبدالله جمعة، محمد بعد الشافي، محمد عبد الغني، محمد طارق



إسلام جابر، أشرف روقا



سيف جعفر، يوسف أوباما، شيكابالا

عمر السعيد

