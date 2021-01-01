موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها بملعب بتروسبورت، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد استاد بترسبورت، لاستضافة مباراة الزمالك والجونة، ضمن إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة، بهدف مواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الفوز على المصري يوم الثلاثاء، بهدف دون رد.

ويريد الفارس الأبيض، مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة ترتيب الدوري، إذ يحتل الفريقان صدارة ترتيب المسابقة بـ 16 نقطة لكل فريق.

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على الجانب الآخر، الجونة هذا الموسم يقدم مستويات كبيرة، جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، ويريد مواصلة نجاحاته أمام القلعة البيضاء.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من موقع جول، سنستعرض معًا، موعد مباراة الزمالك والجونة القادمة في الدوري المصري.

ما هو موعد مباراة الزمالك والجونة؟

موعد مباراة الزمالك والجونة، هو يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، على استاد بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وستذاع مباراة الزمالك والجونة، عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة، فيمكنك متابعة البث المباشر عن طريق موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.