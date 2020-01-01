موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الجونة في الجولة الثلاثون من الدوري المصري الممتاز 2020، والمقرر أن تقام على ستاد القاهرة الدولي..

اقترب الزمالك من تأمين وصافة الدوري المصري بعد أن حسم غريمه التقليدي النادي الأهلي اللقب منذ أيام، استطاع القلعة البيضاء مع المدير الفني الحالي طارق يحيى بعد الرحيل المفاجئ لكارتيرون الذي أثر على الفريق بشكل كبير أن يتغلب على الظروف ويضيف 3 نقاط جديدة لرصيده ليصبح الفرق بينه وبين بيراميدز في المركز الثالث 7 نقاط، بعد فوزه في مواجهة اليوم أمام نادي طنطا على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بعد 3 هزائم متتالية يصطدم الجونة بالزمالك في الجولة الثلاثون من أحداث الدوري المصري الممتاز ، ويقع الجونة في المركز 15 من ترتيب جدول الدوري ويحاول الهروب من شبح الهبوط.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك والجونة؟

يلتقي الزمالك مع الجونة مساء الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد الجونة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.