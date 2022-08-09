موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في دور 16 من كأس مصر 2021-2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي الإسماعيلي ضيفًا على نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 من كأس مصر 2022.

فاز الأبيض بكأس الموسم الماضي على الأهلي منذ أيام، ويسعى لمواصلة المشوار في نسخة الموسم الحالي والحفاظ على اللقب، وتحقيق الثنائية بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري.

واجه الزمالك الداخلية في دور الـ32 من كأس مصر وفاز بهدفين لهدف، أما النادي الإسماعيلي فقد واجه بتروجيت وفاز عليه 5-4 بركلات الترجيح.

جدول مباريات الزمالك في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في دور الـ16 من كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي هو يوم الإثنين 15 أغسطس 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري لكأس مصر وجميع المسابقات المصرية.