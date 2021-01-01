موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة كبيرة وهامة من كلاسيكيات الكرة المصرية، تجمع الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر.

الزمالك يدخل اللقاء، بعد خسارة غير متوقعة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ولكنه ظل في صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، زعيم الثغر هذا الموسم يمر بمرحلة من تخبط النتائج، ويصارع للهروب من مناطق الهروب، بعد لعب ست مباريات فقط، يحتل بهم المركز السادس عشر برصيد ثمان نقاط.

وفي التقرير التالي سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري؟

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يوم الإثنين 8 فبراير 2021، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري؟

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الزمالك وزعيم الثغر.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع، وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.