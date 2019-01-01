موعد مباراة الزمالك ضد نادي مصر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الجولة الثالثة من الدوري المصري لموسم 2019-20، والتي ستكون ضد نادي مصر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك ونادي مصر، وذلك يوم الاحد القادم 6 أكتوبر 2019، الموافق 8 صفر 1441 هجريًا، فضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2019-20.



يدخل الزمالك المباراة ويطمح لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي، بعد أن استطاع تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ثم حقق فوزًا صعبًا على نادي مصر المقاصة بهدف دون مقابل، وبهذ الانتصار يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد ست نقاط، متساويًا مع كلً من، بيراميدز، المتصدر، والأهلي صاحب المركز الثاني، بفارق الأهداف.

على الجانب الآخر، يحتل نادي مصر الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز للمركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة فقط، حققها من تعادله في الجولة الماضية أمام نادي أسوان، رفيقة بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بينما قد هُزم في أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (3-0)، ويسعى نادى مصر، لتحقيق المفاجأة بنتيجة إيجابية أمام أبناء ميت عقبة.

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موعد مباراة الزمالك ضد نادي مصر، والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - نادي مصر استاد بتروسبورت الأحد 6 أكتوبر 2019،

8 صفر 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية طارق مجدي ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن تشكيل الزمالك عدد من لاعبيه خلال مباراته أمام نادي مصر، جنش ، يوسف أوباما، محمود عبد العزيز، للإصابة واالمدافع محمد عبد الغني للإصابة، بعد تجدد آلام العضلة الخلفية التى عانى منها مؤخرًا، ويغيب أيضًا للإيقاف طارق حامد بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة مصر المقاصة.

رجل مباراة اليوم هو أحمد سيد "زيزو". ⚽️💪🏼 pic.twitter.com/Ye7On5ELhy — SC (@ZSCOfficial) October 3, 2019

من المتوقع أن يبدأ الصربي ميتشو بطريقته المعتادة مع الأبيض منذ توليه المهمة، وسيبدأ بمحمد عواد فى حراسة المرمي، ومحمود علاء، ومحمود حمدي فى مركز قلب الدفاع، ويفود هجوم الزمالك المهاجم مصطفي محمد.

التشكيل | 4-2-3-1