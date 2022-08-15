موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد فاركو في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي فاركو في ستاد حرس الحدود في الجولة 31 من الدوري المصري 2021-2022.

فاز الزمالك على مصر المقاصة في المباراة الأخيرة في الدوري بخمسة أهدافٍ دون رد، ليقترب أكثر من تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي.

أما نادي فاركو فقد ضمن البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 40 نقطة، بفارق كبير نسبيًا عن مراكز الهبوط.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد فاركو والتي تقام ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وفاركو؟

موعد مباراة الزمالك وفاركو هو يوم الجمعة 19 أغسطس 2022 في ستاد حرس الحدود.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.