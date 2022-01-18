موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

يستقبل استاد القاهرة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الزمالك وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وكان الزمالك قد خسر من فاركو بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بعد تعادل سلبي في أولى المواجهات أمام إنبي، بمشاركة عدد من اللاعبين الشباب والبدلاء بصورة أساسية، ولن يختلف الوضع كثيرًا أمام غزل المحلة، بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبي الفارس الأبيض في كأس الأمم الإفريقية.

على الجانب الآخر، غزل المحلة تعادل في أول جولتين أمام طلائع الجيش ثم إنبي، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك الذي سيدخل المباراة دون العديد من لاعبيه الأساسيين.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة، هو يوم السبت 22 يناير 2022، بإستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة؟

ستنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر شبكة قنوات OnTime Sports.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.