موعد مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت الإياب في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

يستضيف نادي الزمالك نظيره إليكت سبورت في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه بثنائية نظيفة من توقيع شيكابالا وزيزو ليقترب أكثر من التأهل للدور المقبل.

ولم يحقق المارد الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا منذ 2002 ووصل إلى النهائي مرتين خلال السنوات الماضية في 2016 و2020 ولكن خسر اللقب.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت في مباراة الإياب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

يواجه الزمالك نظيره إليكت يوم الأحد 26 سبتمبر 2022 على ستاد القاهرة الدولي.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على قنوات بي إن بدايةً من دور المجموعات، ومن المتوقع أن يقوم الزمالك ببثها عبر قناته الرسمية أو أون تايم سبورتس.