موعد مباراة الزمالك ضد إنبي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وم هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ؟

ندى الشافعي

مع عودة الدوري العام يواجهه أبناء ميت عقبة نادي إنبي على استاد السلام يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 28 ربيع الأول 1441 هجرياً.

الزمالك يسعى للفوز للاستمرار في المنافسة على الدوري المصري، وإنبي الجريح يحاول أن يتذكر طعم الانتصار بعد نزيف النقاط منذ بداية الدوري، حيث لم يحقق أي انتصار هذا الموسم، بينما حقق التعادل الوحيد أمام طلائع الجيش وحصد منهم النقطة الوحيدة هذا الموسم مقابل 4 هزائم مما أدى إلى استقالة علي ماهر المدير الفني السابق، وتولى حلمي طولان المهمة، وهذه أول مباراة رسمية له مع الفريق، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض خاصة أنه اعتاد على تقديم أداء جيد مع الفرق التى يدربها أمام الزمالك.

القلعة البيضاء بإدارة فنية مستقرة يحاول الجمع بين الأداء الجيد والنتيجة الجيدة، حيث أن جماهيرة ليست راضية عن ميتشو المدير الفنى للفريق حتى الأن رغم تحقيق نتائج جيدة، فجماهير النادي الأبيض كعادتها لن ترضى بالنتيجة بدون أداء جيد خصوصاً مع وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في الفريق.

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موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة إنبي - الزمالك استاد السلام الإثنين 25 نوفمبر 2019،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن اللقاء النجم فرجانى ساسى لحصوله على بطاقتين صفراء وطرد ضمن أحداث لقاء الزمالك الأخير فى الدورى المصري، بالإضافة إلى إصابته بشد فى الخلفية مع منتخب بلاده وقد يستعين ميتشو بأحمد السيد زيزو بديلاً عنه، كذلك سيغيب طارق حامد ومحمود عبد العزيز وعبد الله جمعة وأشرف بنشرقي.

ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض بعواد فى حراسه المرمى، حمدى النقاز ظهير أيمن، محمد عبد الغنى ومحمود علاء في قلب الدفاع، حمدي النقاز ظهير أيسر، محمد حسن وأحمد السيد زيزو كارتكازين، والمغربى أوناجم شيكابالا وكريم بامبو تحت رأس الحربه عمر السعييد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمدي النقاز

محمد حسن - أحمد سيد زيزو

محمد أوناجم - شيكابالا - كريم بامبو

عمر السعيد



الغيابات والتشكيل المتوقع لإنبي

يعانى إنبي من الغيابات قبل مواجهة الزمالك، حيث يغيب عن الفريق عبد الرحمن عامر و أحمد عبد العزيز بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومن المحتمل أن يغيب أيضاً لاعب خط الوسط أحمد العجوز.

التشكيل | 4-4-2