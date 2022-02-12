موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

بعد تعادل مخيب مع بيترو أتلتيكو في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022، يحل الزمالك ضيفًا على نادي سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

يعود الفارس الأبيض للدوري وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وذلك بفارق الأهداف فقط عن النادي الأهلي المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل نادي سموحة المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، وتفصله 4 نقاطٍ فقط عن الصدارة.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وسموحة؟

موعد مباراة الزمالك وسموحة هو يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 في ستاد برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.