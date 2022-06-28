موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المقاولون العرب في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة..

يستضيف نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب في ستاد القاهرة الدولي في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهدافٍ لهدفين في المباراة الأخيرة في الدوري، وابتعد بالصدارة مؤقتًا عن الأهلي وبيراميدز برصيد 51 نقطة.

واصل نادي المقاولون العرب النتائج السلبية في الدوري المصري، حيث تعادل في الجولة الأخيرة مع البنك الأهلي، وتراجع للمركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب هو يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.