موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الزمالك ضيفًا على نادي مولودية الجزائر في مباراة إحياء الأمل، وذلك في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا 2021.

لم يفز نادي الزمالك بأي مباراة في الأميرة السمراء هذا الموسم، فقد كانت بدايته بتعادلين سلبيين أمام المولودية وتونجيت السنغالي، ثم خسر من الترجي ذهابًا وإيابًا، ليستقر في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

لا بديل للزمالك عن الفوز بمباراة مولودية الجزائر إذا ما أراد الإبقاء على أمله الضعيف في التأهل، فالفارق بينه وبين المولودية هو 6 نقاط، ولابد للفارس الأبيض الفوز في المباراتين القادمتين، وانتظار هدية من الترجي بالفوز على الشقيق الجزائري.

فيديو: ملخص مباراة الزمالك والترجي الإياب في دوري أبطال إفريقيا 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر؟

لم يتحدد موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لكنها ستقام إحدى يومي 2 أو 3 أبريل 2021.

كذلك لم يتحدد الملعب الذي ستقام عليه المباراة، لكن المرجح أن تقام على ملعب 5 جوليه الذي اعتاد الفريق اللعب عليه.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الرابعة.

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