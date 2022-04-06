موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا، على نظيره مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز 2021-2022، على ملعب الكلية الحربية.

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة على نادي بيراميدز، بنتيجة 3-2، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف النادي الأهلي.

بينما لا يعيش المقاصة أفضل فتراته في الوقت الحالي، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط ولم يحقق سوى انتصار وحيد جاء على حساب الجونة في الجولة الثانية.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مصر المقاصة والزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مصر المقاصة والزمالك؟

موعد مباراة مصر المقاصة والزمالك هو يوم السبت 9 أبريل 2022 على ملعب الكلية الحربية.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة والزمالك؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة والزمالك هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.