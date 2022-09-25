موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد فلامبيو دو سنتر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي فلامبيو دو سنتر البوروندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

تخطى الزمالك نادي إليكت سبورت في الدور التمهيدي الأول بمجموع نتائج 4-0، بعد الفوز بهدفين نظيفين ذهابًا وإيابًا.

أما نادي فلامبيو دو سنتر فتأهل على حساب الاتحاد الليبي بأفضلية الأهداف خارج الأرض، وذلك بعد الفوز في الذهاب بهدفٍ دون رد والخسارة في الإياب بهدفين لهدف.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك وفلامبيو دو سنتر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.