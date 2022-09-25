موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي فلامبيو دو سنتر البوروندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.
تخطى الزمالك نادي إليكت سبورت في الدور التمهيدي الأول بمجموع نتائج 4-0، بعد الفوز بهدفين نظيفين ذهابًا وإيابًا.
أما نادي فلامبيو دو سنتر فتأهل على حساب الاتحاد الليبي بأفضلية الأهداف خارج الأرض، وذلك بعد الفوز في الذهاب بهدفٍ دون رد والخسارة في الإياب بهدفين لهدف.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك وفلامبيو دو سنتر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الزمالك وفلامبيو دو سنتر؟
يواجه الزمالك نظيره فلامبيو دو سنتر أحد أيام 7 و8 و9 أكتوبر 2022، وسيتحدد الموعد النهائي لاحقًا.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبيو دو سنتر؟
تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على قنوات بي إن بدايةً من دور المجموعات، ومن المتوقع أن يقوم الزمالك ببثها عبر قناته الرسمية أو أون تايم سبورتس.
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
فلامبيو دو سبورت - الزمالك
7 - 9 أكتوبر 2022
ONTIME SPORTS
أوموكو دي موينجا
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