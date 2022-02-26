موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي فيوتشر ضيفًا على نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

خسر الزمالك في مباراه الأخيرة من نادي الوداد في دوري أبطال إفريقيا 2022، وتصعبت مهمة التأهل للدور القادم، حيث توقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث.

آخر مباريات الفارس الأبيض في الدوري المصري كانت ضد سموحة، وخسر بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

يقدم نادي فيوتشر موسم جيد رغم أنه صاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، حيث يتواجد في المركز السادس برصيد 15 نقطة، وتفصله 4 نقاطٍ فقط عن الزمالك.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة العاشرة من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وفيوتشر؟

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر هو يوم الأربعاء 2 مارس 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.