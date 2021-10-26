موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على طلائع الجيش في ستاد برج العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الزمالك في مباراة الجولة الأولى على نادي إنبي بهدفين نظيفين، ليجمع بذلك نقاطه الثلاث الأولى في مشواره في الدفاع عن اللقب.

أما نادي طلائع الجيش فقد خسر بنتيجة ثقيلة في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، حيث فاز عليه البنك الأهلي بثلاثيةٍ نظيفة وضعته في قاع الترتيب.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو يوم الأحد 31 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.