موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مصر المقاصة فى كأس مصر

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مصر المقاصة في دور ربع نهائي من كأس مصر 2019، علي ملعب برج العرب بالاسكندرية

محمد مصطفي

يستضيف ‏ملعب برج العرب مباراة قوية تجمع بين الزمالك ومصر المقاصة، وذلك يوم الأربعاء 28 أغسطس 2019، الموافق 27 ذو الحجة 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019.

نجح الفارس الأبيض في حسم تأهله إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعد تحقيق الفوز المباراة الأولى بسباعية نظيفة في مرمى فريق ديكاداها الصومالي، ثم استطاع تحقيق الإنتصار فى مباراة الإياب بنتيجة (6-0)، ليتأهل أبناء ميت عقبة رسميًا إلى الدور القادم وسيواجه جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم 14 من شهر سبتمبر 2019، بينما محليً اختتم الملكي الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 82 نقطة جمعهم من 21 انتصار وتسع تعادلات وتلقي 4 هزائم.

على الجانب الآخر، أنهى مصر المقاصة الموسم الماضي في المركز المركز السادس برصيد 64 نقطة، بعد تحقيق 12 انتصار وتعادل في عشر مباريات، وتلقى 12 هزيمة، ، ووصل الفريق إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد تحقيق الانتصار على فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، بثلاثية مقابل هدف، ويسعي الفريق لتحقيق المفاجأة امام الفارس الأبيض.

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - مصر المقاصة ملعب برج العرب الأربعاء 28 أغسطس 2019،

27 ذو الحجة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يحدد ON SPORT



