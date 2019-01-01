موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان المؤجلة من الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة لها؟

ندى الشافعي

يستعد نادي الزمالك لخوض عاشر مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم يوم الخميس القادم 2 يناير 2020، ويلتقي فيها بنادي أسوان العائد للدوري الممتاز هذا الموسم في استاد القاهرة الدولي.

هذا اللقاء مهم جدًا للفارس الأبيض بعد التعثرات المتتالية في الدوري وغضب الجمهور من اللاعبين وإدارة النادي، فالفريق لم يفز منذ الانتصار على بيراميدز بهدفين نيظيفين وكأنها لعنة الفراعنة، بل خسر من الجيش وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي سلبيًا في الدوري، كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا .

تراجع ترتيب الزمالك في الدوري المصري كثيرًا بالطبع، واستقر في المركز السادس برصيد 15 نقطة جمعهم من 9 مباريات، ليصبح الفارق بينه وبين الأهلي الغريم التقليدي والمتصدر 9 نقاطٍ كاملة، رغم أن الشياطين الحُمر لعبوا مباراة أقل من أبناء ميت عقبة.

نادي أسوان هو أحد الأندية المرشحة بقوة للهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، جمعهم من 3 تعادلاتٍ وفوز وحيد كان على إنبي في أكتوبر، فهل يواصل الفارس الأبيض التراجع أمامه ويهديه الفوز الثاني له في الدوري المصري هذا الموسم؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد أسوان المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

جدول مباريات وترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

موعد مباراة الزمالك وأسوان والقنوات الناقلة