تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يستضيف ستاد خالد بشارة، مباراة هامة جديدة لنادي الزمالك أمام الجونة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

الزمالك يسعى للاستمرار في حصد النقاط لحصد لقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد الفوز على بيراميدز في قمة الجولة 28.

أما الجونة فيسعى للابتعاد عن أماكن الهبوط وتحقيق أول انتصار منذ ثلاث مباريات بعد الخسارة من الأهلي والإسماعيلي والتعادل مع البنك الأهلي.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والتي تقام ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والجونة؟

موعد مباراة الزمالك والجونة هو يوم الجمعة 5 أغسطس 2022 في ستاد خالد بشارة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.