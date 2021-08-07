موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري بملعب الإسكندرية الدولي في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد السكندري بملعب الإسكندرية الدولي، في قمة كلاسيكية تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتمثل هذه المباراة أهمية خاصة للزمالك الذي يلعب مباريات المتبقية في الدوري كنهائيات ولا يريد إسقاط النقاط، في انتظار سقوط الأهلي ولو في مباراة واحدة لاقتناص الدرع الغائب منذ ستة مواسم.

الاتحاد وبقيادة حسام حسن دائمًا ما يكون ندًا صعبًا للكبار، وهو الآن يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة، ويسعى للعودة إلى المشاركات القارية بالتواجد بالمربع الذهبي للدوري المصري.

البرازيل وإسبانيا .. ذهبية مستحقة وعدالة السماء تهبط على يوكوهاما!

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والاتحاد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري؟

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2021 على ملعب الإسكندرية الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.