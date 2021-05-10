موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل نادي إنبي ضيفًا على نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، وذلك في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2021.

تعادل الزمالك في مباراته الأخيرة التي كانت القمة ضد الأهلي بهدفٍ لمثله، ليرتفع رصيده نقطة واحدة ويصبح 45 نقطة ويحافظ على الصدارة، ويبقى الفارق بينه وبين المارد الأحمر 4 نقاط.

كانت بداية إنبي للدوري هذا الموسم جيدة، لكن نتائجه تراجعت في الجولات الأخيرة حيث تعادل في مباراته السابقة مع الاتحاد السكندي، وذلك بعد خسارته من غزل المحلة، ويحتل الفريق البترولي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وإنبي؟

موعد مباراة الزمالك وسموحة هو يوم الجمعة 14 مايو 2021 في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.