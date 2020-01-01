موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل نادي الزمالك المصري ضيفاً على نظيره المغربي الرجاء، يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ولم يتم تحديد في أي ساعة ستقام المباراة بعد، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

توقفت البطولة منذ مارس الماضي واستمر توقفها طويلاً بسبب جائحة كورونا وتعود لتستأنف منافساتها الشهر القادم، كان نادي الرجاء تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بحصيلة أهداف ٢-١ حيث فاز المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولي في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربي من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات في أعوام ١٩٨٩، ١٩٩٧، ١٩٩٩.

الفارس الأبيض كان تأهل لهذا الدور على حساب نادي الترجي التونسي، حيث فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز التونسي بهدف مقابل لاشيء في لقاء العودة لتصبح حصيلة الأهداف ٣-٢، الأبيض المصري أيضاً من أقوى فرق البطولة وصاحب تاريخ كبير في البطولة حيث حصد اللقب ٥ مرات وكان أول فريق عربي يحتفظ بالكأس، ويُعتبر النادي الوحيد المحتفظ بكأسين مختلفين أفريقياً وهما كأس دوري أبطال أفريقيا عام ١٩٩٣، وكأس السوبر الأفريقي في عام ٢٠٠٢.

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موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة