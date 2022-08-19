موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة هامة تجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 32 من الدوري المصري 2021-2022.

فاز الزمالك على نادي فاركو في الجولة 31، ويحتاج للتعادل فقط أمام زعيم الثغر للفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

سيسعى نادي الاتحاد للخروج بنقاط المباراة كاملة، حيث يحتل المركز 13 برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقطة عن مراكز الهبوط.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد والتي تقام ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والاتحاد؟

موعد مباراة الزمالك والاتحاد هو يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.