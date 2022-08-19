موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة هامة تجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 32 من الدوري المصري 2021-2022.
فاز الزمالك على نادي فاركو في الجولة 31، ويحتاج للتعادل فقط أمام زعيم الثغر للفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.
سيسعى نادي الاتحاد للخروج بنقاط المباراة كاملة، حيث يحتل المركز 13 برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقطة عن مراكز الهبوط.
والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد والتي تقام ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة الزمالك والاتحاد؟
موعد مباراة الزمالك والاتحاد هو يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 في ستاد القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد؟
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.
أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الزمالك - الاتحاد
الثلاثاء 23 أغسطس 2022،
ON TIME Sport
ستاد القاهرة الدولي
اختيارات المحررين
- نوتنجهام فورست .. سوق انتقالات يناطح كبار أوروبا لتفادي سيناريو نوريتش!
- عودة إلى البساطة .. أندية أوروبا تكشف قمصانها لموسم 2022-23
- جول إنسايدر | جسد الفيراري .. جيم رونالدو المنزلي الذي أطال عمره في الملاعب
- خماسية برشلونة ورباعية ليفربول.. أكبر الهزائم التي تعرض لها رونالدو!
- بداية سيئة وسوق انتقالات ضخم .. برشلونة بين الواقع والخيال!