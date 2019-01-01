موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مصر المقاصة في الدوري المصري 2019-20

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الجولة الثانية من الدوري المصري لموسم 2019-20، والتي ستكون ضد مصر المقاصة على ملعب الإنتاج الحربي

أحمد جمال

يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على مصر المقاصة يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 4 صفر 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري 2019-20.

استطاع الفارس الأبيض بقيادة الصربي ميتشو أن ينتصر على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بهدف دون رد ليحتل المركز الثامن من جدول الترتيب متساوياً في عدد النقاط مع الـ7 مراكز الأولى، ويسعى الفريق لمواصلة الزحف نحو الصدارة منذ البداية لمصالحة جماهيره لخسارة الدوري في الموسم الماضي، وأيضاً لخسارة السوبر المصري على يد الأهلي غريمه التقليدي.

ميتشو يُفسر غياب شيكابالا وبنشرقي ويُشيد بخالد بوطيب

على الجانب الآخر فقد استطاع مصر المقاصة أن ينتصر في الجولة الأولى من الدوري المصري 2019-20 على نادي أسوان الصاعد حديثاً للدوري بنتيجة (3-2)، وكان الفريق الفيومي قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 46 نقطة، وهو مركز جيد بالنسبة لنادي هويدي سابقاً.

مرتضى منصور يكشف موقف الجماهير من مواجهة الزمالك وبطل السنغال

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة