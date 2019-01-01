موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف نادي الإنتاج الحربى على ملعبه يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 ديسمبر 2019، نادى الزمالك ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى المصرى الممتاز وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وكان الفارس الأبيض قد تعادل مع سموحة فى مباراته الأخيرة ليرتفع عدد نقاطه إلى 14 نقطة جمعها من 8 مواجهات له فى الدورى حتى الآن، وتمكن الزمالك من الفوز فى أربعة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين ليحتل المركز الرابع فى جدول المسابقة.

أما فريق الإنتاج الحربى كانت آخر لقاءاته مع نادى أسوان، حيث حقق فوزاً صعباً بهدف نظيف ليصل رصيده من النقاط لنفس رصيد القلعة البيضاء وصعد فى ترتيب الدوري المصري إلى المركز السادس، ةخاض الفريق 9 مباريات فى بطولة الدورى حتى الآن تمكن من الفوز فى أربع مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى ثلاث مباريات.

ويعد هذا اللقاء هام جداً لكلا الفريقين، حيث يسعى الإنتاج الحربى لتحسين موقفه فى جدول الدورى والدخول فى المربع الذهبى، فى حين يسعى نادى الزمالك لتحسين نتائجه فى البطولة وتحصيل عدد أكبر من النقاط لإرضاء جمهوره بعد الغضب الشديد الذى أعرب عنه جمهور الزمالك نتيجة لسوء نتائج الفريق رغم تغيير المدير الفنى.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الزمالك - الإنتاج الحربي استاد السلام الثلاثاء 24 ديسمبر 2019،

20:30 السعودية، 19:30 مصر ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يعاني الزمالك من العديد من الغيابات، هم عبد الله جمعة للإصابة وشيكابالا لعدم الجاهزية وخالد بوطيب للإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يعتمد كارتيرون نفس الطريقة التى واجه بها سموحه فى مباراته الأخيرة وسيكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتاج الحربي

سيغيب عن الإنتاج الحربي الثنائي أيمن الطرابلسي وأحمد دويدار بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن المباراة.

أما عن التشكيل فالمتوقع أن يواجه مختار مختار الزمالك بالتشكيل الذى فاز به فى المباراة الاخيرة.

التشكيل | 4-4-2