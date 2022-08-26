موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إيسترن كومباني في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يستضيف نادي الزمالك نادي إيسترن كومباني على ستاد القاهرة الدولي في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

توج الزمالك باللقب هذا الموسم عقب مباراة الاتحاد، وذلك بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 18، وخسارة بيراميدز من فيوتشر في مباراة الجولة 32.

أما إيسترن كومباني فهو أحد الفرق المهددة بالهبوط، حيث يحتل المركز 17 برصيد 30 نقطة، وتنتظره مباراة صعبة قبل لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي، لا بديل له عن الفوز به للحفاظ على أمل البقاء.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني والتي تقام ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني؟

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني هو يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن كومباني؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن كومباني هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.