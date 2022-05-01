موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي إنبي ضيفًا على نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي في مباراة لحساب الأسبوع 18 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري على نادي إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة ويبتعد بالصدارة عن النادي الأهلي أقرب منافسيه.

أما نادي إنبي، فقد تعادل في آخر مبارياته مع البنك الأهلي 2-2، وأصبح رصيده 20 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة الـ 18 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وإنبي؟

موعد مباراة الزمالك وإنبي هو يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.