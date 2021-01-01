موعد مباراة الريان والوحدة الإياب في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الريان القطري أمام الوحدة الإماراتي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي الريان مع نظيره الوحدة في مباراة هامة تجمع بينهما بملعب جواهر لعل نهرو بالهند، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة الجولة الثالثة بينهما أقيمت منذ أيام قليلة وتمكن الوحدة من الفوز بثلاثة أهداف لهدفين، مما يعطي طابعًا ثأريًا للنادي القطري لتعويض هزيمته.

ويحتل الوحدة حاليًا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الريان في مؤخرة المجموعة بنقطة واحدة، بينما يتصدر بيرسبوليس بـ9 نقاط.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة الريان والوحدة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الريان والوحدة؟

موعد مباراة الريان والوحدة هو الجمعة 23 أبريل 2021، الموافق 11 رمضان 1442 هجريًا، بملعب جواهر لعل نهرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت قطر، السادسة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الريان والوحدة؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الريان - الوحدة الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات GSA جواهر لعل نهرو

التشكيل المتوقع للريان

من المتوقع أن يعتمد المدرب لوران بلان على التشكيل الآتي:

الريان 🆚️ الوحدة الإماراتي

🏆 الجولة الرابعة | #دوري_ابطال_اسيا

🏟 بانديت جواهر 🇮🇳

🗒 الجمعة 23 أبريل

⏰ 5:30 مساءً بتوقيت الدوحة pic.twitter.com/qRdfBHQP8Q — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 22, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

فهد يونس

خالد مفتاح - شجاع خليل زاده - دامي تراوري - محمد علاء الدين

عبد العزيز حاتم - فرانك كوم

ياسين براهيمي - نايف الحضرمي - إبراهيم مسعود

يوهان بولي

التشكيل المتوقع للوحدة

من المتوقع أن يعتمد المدرب جول محمدي على التشكيل الآتي:

🎥 المران الختامي قبل مواجهة الريان مساء الغد في دور المجموعات بدوري ابطال آسيا 💯🇱🇻#WHDFC pic.twitter.com/VOkELNqEkp — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) April 22, 2021