تعرف على موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة الخامسة عشر لمنافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على فريق الرائد، في المباراة المقدمة بينهما من الجولة الخامسة عشر، لبطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

ونجح الهلال في المباراة الأخيرة في حسم كلاسيكو السعودية لصالحه، بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 25 في المركز الثالث، وسيعمل لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة وتصحيح المسار.

أما الرائد فتمكن من الفوز على ضمك في الجولة الماضية، ووصل إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويريد التسلح بعامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الرائد في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الثلاثاء 10 يناير 2023، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الرائد والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الهلال الثلاثاء 10 يناير 2023،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC،

شاهد VIP مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني رامون دياز مدرب "الزعيم" المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

عبد الله المعيوف

سعود عبد الحميد - يانج هيون سوو - على البليهي - حمد اليامي

لوسيانو فييتو - محمد كنو - جوستافو كويلار

ميشايل - أوديون إيجالو - سالم الدوسري

التشكيل المتوقع للرائد

من المتوقع أن يبدأ نادي الرائد مواجهة الهلال بالتشكيل التالي..

التشكيل: 5-3-2

سيلفيو لونج

مطلق الحريجي - محمد الدوسري - مبارك الراجحي - محمد سالم - عوض خميس

منصور البيشي - داميان يوكوفيتش - محمد فوزير

جوليو تافاريس - كريم البركاوي

Shahid