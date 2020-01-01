موعد مباراة الدحيل وبرسبوليس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد نادي الدحيل القطري إفتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا بملاقاة نادي برسبوليس في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة الموافق 11 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 16 جماد آخر 1441 هجرياً وتضم المجموعة أيضاً كل من نادي التعاون السعودي بالإضافة إلى نادي الشارقة الإماراتي.

ويدخل نادي الدحيل إلى هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بسبب تصدره الدوري القطري بنجاح حتى الأن بعد مرور 14 جولة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي الريان، ويسعى الفريق القطري لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة الأولى خاصة أنه سيدخل في معركة كبيرة أمام فريقي المجموعة سواء نادي التعاون او الشارقة.

في المقابل يعد فريق برسبوليس أحد أقوى الفرق الإيرانية في البطولة بعد المستوى القوي الذي يقدمه في الفترة الحالية فالفريق يتصدر الدوري بعد مرور 19 جولة بفارق5 نقاط عن أقرب منافسيه، بالإضافة إلى أنه هناك تاريخ قوي امام الدحيل فقد لعبوا 5 مباريات إنتصر كل منهما في مباراتين وتعادلا في مباراة وحيدة

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ويشير معظم الخبراء بأن نادي الدحيل هو المرشح الأول للتأهل من هذه المجموعة مما يعطي ثقة كبيرة في نفوس اللاعبين بسبب هذه الترشيحات، يُذكر أن الفريق يعتمد على بعض النجوم الكبيرة في مقدمتهم المهاجم الكرواتي مانذوكيتش بالإضافة إلى مهدي بن عطية.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم موعد المباراة والقنوات الناقلة بالإضافة إلى التشكيل المتوقع

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الدحيل - برسبوليس عبدالله بن ناصر بن خليفة الإثنين 11 فبراير 2020،

16 جمادى الآخرة 1441

18:15 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2

التشكيل المتوقع للدحيل

يدخل المدير الفني برونو اوليفيرا لهذه المباراة معتمداً على قوته الهجومية في حصد الثلاث نقاط التي ستعطي لفريقه دفعه معنوية كبيرة في منافسات هذه المجموعة فريق الدحيل يعتمد على عدد من النجوم في مقدمتهم النجم الكرواتي مانذوكيتش بالإضافة إلى المغربي بن عطية مما يعطي خبرة كبيرة لهذا الفريق في المواعيد الكبرى

التشكيل المتوقع 4/1/4/1

ليكومت أداني

سلطان آل بريك - أحمد ياسر - مهدي بن عطية - محمد موسى علي

كريم بوضياف

المعز علي - لويز سيرا - خالد مصطفى - ادميلسون جونيور

مانذوكيتش