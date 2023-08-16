موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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يتطلع الأهلي لمواصلة المسير قدمًا نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، وهو الذي عاد هذا الموسم من دوري يلو بعد موسم صادم في الدرجة الأدنى حتى إن فاز بلقب المسابقة.

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ولا يرضى مشجعو الراقي بأقل من الفوز في كل المباريات نظرًا للصفقات المدوية التي أبرمها الفريق في الميركاتو الصيفي من كل أنحاء العالم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 17 أغسطس 2023 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق شاهد .

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الخليج - الأهلي الخميس 17 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الأمير محمد بن فهد

التشكيل المتوقع للخليج

من المتوقع أن يدخل المدرب بيدرو إيمانويل المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: بيدرو ريبوتشو - ليساندرو لوبيز - عبد الله الشنقيطي - عمر العودة

خط الوسط: جونج وو يونج - خالد السميري - هشام آل دبيس - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيش

خط الهجوم: محمد شريف

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: إزجان أليوسكي - عبد الباسط هندي - روجير إيبانييز - علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسييه - رياض بودبوز

خط الهجوم: رياض محرز - ألان سان ماكسيمان - حسن العلي

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