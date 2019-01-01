موعد مباراة الجزيرة ضد الشارقة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الجزيرة ضد الشارقة في الدوري الإماراتي 2019-2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

عمر خليل

يحتضن ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي، قمة من قمم الدوري الإماراتي مساء الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 10 ربيع الأول 1441 هجريًا، عندما يحل الشارقة ضيفًا ثقيلًا على صاحب الأرض والجمهور، الجزيرة، في المباراة التي تُقام ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الخليج العربي.

وتُعد هذه المباراة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم الإماراتية والتي دومًا ما يتوقع منها الإثارة والمتعة، إلى جانب كون المباراة تأتي وكلا الفريقين لديهما من الحافز ما يجعلهما على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما لديهم من أداء في سبيل الثلاث نقاط المهمة للتتويج بلقب الدوري.

الشارقة، الذي يحمل لقب الدوري الإماراتي عن الموسم الماضي، يدخل هذه المباراة وهو ساعٍ إلى مواصلة النتائج الإيجابية والاستمرار على صدارة جدول ترتيب البطولة، فكتيبة عبد العزيز العنبري لديها العزم على مواصلة سلسلة اللا هزيمة التي بدأتها هذا الموسم في البطولة المحلية.

في الوقت نفسه فإن الجزيرة صاحب الأرض لا يعيش أفضل أيامه، فبعد أن تمت إقالة المدرب ستريبل وإعادة المدرب السابق كايزر إلى مقاليد الحكم في النادي، لا يزال الأداء غير مطمئن إلى حد كبير، لا سيما وبعد الهزيمة في البطولة العربية بهدفين من الإسماعيلي المصري.

النقيض تمامًا بين الفريقين في الطريقة التي افتتحا بها الموسم، فالجزيرة فاز في مباراة وهزم في أخرى وتعادل في أخرى مع أداء غير مقبول أدى إلى الإطاحة بالمدرب ستريبل، في الوقت الذي واصل الشارقة مسيرته الناجحة محليًا، وافتتح موسمه بأربعة انتصارات وتعادل، ثم انتصار في الجولة الماضية على الفجيرة ليكون بدون هزيمة.

وبعد وصول كايزر إلى قيادة الجزيرة، تمكن من أن يحقق انتصارين وتعادل، ليعود إلى مراكز المقدمة ويحافظ على حظوظه في في المنافسة على لقب الدوري، وقد تعادل في المباراة الماضية مع العين في قمة من قمم الدوري أيضًا، سلبيًا.

الجزيرة يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، ويدخل هذه المباراة وهو مكتمل الصفوف ولديه ثقة كافية في نجمه الأول والأهم عمر عبد الرحمن "عموري" والنجم الآخر علي مبخوت، في الوقت الذي يتربع فيه الشارقة على صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن وصيفه شباب الأهلي.

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موعد مباراة الجزيرة ضد الشارقة والقنوات الناقلة

عبد العزيز العنبري: أشعر بالقلق على الشارقة

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الجزيرة - الشارقة ملعب محمد بن زايد الخميس 7 نوفمبر 2019،

10 ربيع الأول 1441،

18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية AD SPORTS

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الغيابات والتشكيل المتوقع للجزيرة

سيدخل الجزيرة المباراة وهو مكتمل الصفوف بدون أي إصابات أو إيقافات، فستكون أمام المدرب كايزر كافة الخيارات متاحة أمام الشارقة.

ومن المتوقع أن يعتمد كايزر على تشكيلته المعتادة، والتي يتصدرها الثنائي الإماراتي الدولي، عمر عبد الرحمن "عموري" وعلي مبخوت، إلى جانب الاعتماد على المغربي المتألق دومًا مراد باتنة، ليكون خط هجوم ناري يشكل خطورة على أي دفاعات.

التشكيل | 3-4-3

علي خصيف

خليفة الحمادي - محمد عمر العطاس - ميلو كوسانوفيتش

محمد فوزي الجوهر - عبد الله رمضان - ثولاني سيريرو - سالم راشد عبيد

مراد باتنة - علي مبخوت - عمر عبد الرحمن

الغيابات والتشكيل المتوقع للشارقة

لا يعاني الشارقة من أي غيابات سواء للإصابات أو الإيقاف، وستكون كافة الخيارات متاحة أمام المدرب الوطني عبد العزيز العنبري.

ومن المتوقع أن يعتمد العنبري على طريقته المعتادة، والتي تقوم بصورة رئيسية على خط هجوم ناري بقيادة كورونادو هداف الفريق بـ 6 أهداف وثاني هدافي مسابقة الدوري، إلى جانب ريكاردو جوميز وريان مينديس.

التشكيل | 4-3-3

عادل الحوسني

ماركوس ميلوني - شاهين عبد الرحمن - عبد الله غانم جمعة - الحسن صالح

محمد عبد الباسط - كورونادو - شوكوروف

طارق أحمد - ريكاردو جوميز - ريان مينديس.