يستهل حامل اللقب المنتخب الجزائري مبارياته في أمم أفريقيا 2021، بمواجهة سيراليون في إطار لقاءات المجموعة الخامسة من البطولة التي ستُقام في الكاميرون، ومن المنُتظر أن تُلعب هذه المواجهة على ملعب جابوما.

يعتبر محاربو الصحراء هم المرشح الأبرز على الإطلاق للفوز باللقب بسبب ثباته على نفس المستوى القوي الذي ظهر به منذ سنوات قليلة عندما تُوج باللقب الأخير من الكان بقيادة المدرب الرائع جمال بلماضي.

في المقابل، سيحاول منتخب سيراليون الاعتماد على الضغوطات المُلقاة على كاهل الجزائر المتوقع بفوزه بسهولة في هذه المباراة، وسيحاول استغلال ذلك للخروج بأي نتيجة إيجابية من اللقاء.

الآن نستعرض معًا موعد مباراة الجزائر وسيراليون، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الجزائر وسيراليون؟

موعد مباراة الجزائر وسيراليون هو الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، على ملعب جابوما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون؟

تُبث منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الجزائر - سيراليون الثلاثاء 11 يناير 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية جابوما beIN Sports MAX 1

التشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع أن يعتمد جمال بلماضي على التشكيل التالي: