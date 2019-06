موعد مباراة الجزائر ضد تنزاينا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين تنزانيا والجزائر يوم الإثنين 1 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 28 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل محاربو الصحراء إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز أمام المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره في البطلوة، ولحق زملاء رياض محرز بالمنتخبات التي تأهلت رسميًا إلى الدور المقبل حتى الآن وهم، مصر، نيجيريا، بعد أن جمع ست نقاط من فوزين متتاليين،

يتزيل المنتخب التنزاني المجموعة الثالثة بدون نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، ولم ينجح في تحقيق الفوز أو التعادل، حيث تلقى هزيمة علي يد المنتخب الكيني في في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود التيرانجا بهدفين نظيفين، وسيحتاج منتخب نجوم الطوائف لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الجزائري ليبقى على حظوظه في التأهل كثالث مجموعة مع خسارة المنتخب الكيني أمام السنغال في نفس الجولة.

لن يفتقد محاربو الصحراء في آخر جولات دور المجموعات أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب جمال بلماضي بحثًا عن حصد أول ثلاث نقاط.

