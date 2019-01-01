موعد مباراة الجزائر ضد تنزاينا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الجزائر ضد تنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين تنزانيا والجزائر يوم الإثنين 1 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 28 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل محاربو الصحراء إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز أمام المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره في البطلوة، ولحق زملاء رياض محرز بالمنتخبات التي تأهلت رسميًا إلى الدور المقبل حتى الآن وهم، مصر، نيجيريا، بعد أن جمع ست نقاط من فوزين متتاليين،

يتزيل المنتخب التنزاني المجموعة الثالثة بدون نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، ولم ينجح في تحقيق الفوز أو التعادل، حيث تلقى هزيمة علي يد المنتخب الكيني في في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود التيرانجا بهدفين نظيفين، وسيحتاج منتخب نجوم الطوائف لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الجزائري ليبقى على حظوظه في التأهل كثالث مجموعة مع خسارة المنتخب الكيني أمام السنغال في نفس الجولة.

الجزائر تلتهم أسود السنغال بهدف نظيف وتتأهل إلى دور الـ 16

موعد مباراة الجزائر ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

رجل رائع - رجل مخيب | السنغال × الجزائر

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تنزانيا - الجزائر استاد الدفاع الجوي الإثنين 1 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً، 21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

المركز قائمة منتخب الجزائر حراسة المرمى رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكيدجا الدفاع عيسى ماندي، رفيق حليش، رامي بن سبعيني، مهدي زفان، يوسف عطال، مهدي تاهرات، محمد فارس، جمال بن العمري الوسط سفيان فيغولي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بداوي، هاريس بلقبلة الهجوم إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس

لن يفتقد محاربو الصحراء في آخر جولات دور المجموعات أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب جمال بلماضي بحثًا عن حصد أول ثلاث نقاط.

لن يغير المدرب الجزائري في طريقته المعتاد عليها، وسيدفع بالثنائي رفيق حليش ورامي بن سبعيني في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم منتخب الجزائر في هذا اللقاء الثلاثي يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، رياض محرز.

التشكيل | 4-3-3

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال

سفيان فيجولي - عدلان قديورة - إسماعيل بن

يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تنزانيا

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وسيكون على المدير الفني للفريق إيمانويل أمونيكي اختيار الأسماء الأساسية التي ستشارك في مباراة الجزائر.

سيبدأ المدرب النيجيري هذه المواجهة الصعبة بنفس الطريقة المعتاد عليها، وسيكون دافيد موانتيكا شريك يونداني في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد لاعبين مبوانا ساماتا وسيمون هابيجود.

التشكيل | 4-4-2