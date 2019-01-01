موعد مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الجزائر القادمة ضد الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للفريقين

محمد مصطفي

تفتح استاد مصطفى تشاكر أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر والكونغو الديمقراطية يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 11 صفر 1441 هجريًا، وذلك ودية استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو تصفيات كأس العالم والتي بدأت بالفعل مراحلها الأولى هذا العام في بعض القارات.

استطاع محاربي الصحراء تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 الآخيرة التي أقيمت فى مصر، وذلك بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب السنغال بهدف دون رد، ليستمر المدرب الوطني جمال بلماضي الذي أثبت جدارته لقيادة المنتخب الجزائري، لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2020، ويستعد رفقاء رياض محرز الذي خاضوا مباراة ودية وحيدة في التوقف الدولي السابق أمام منتخب بنين وحقق الانتصار بهدف دون رد.



على الجانب الآخر، استطاع منتخب الكونغو الديمقراطية أن يصل إلى دور الستة عشر من دوري الأمم الأفريقية الآخيرة قبل أن يُهزم على يد منتخب مدغشقر، وكان منتخب الفهود يقع فى المجموعة الأولي والذي كانت تضك كلً من منتخب مصر، أوغندا، زيمبابوي.



أهم المباريات في فترة التوقف الدولي، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وتصفيات اليورو

موعد مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

بلماضي يشن هجومًا ناريًا على الإعلام الجزائري ويطالبهم بالاعتذار

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الجزائر - الكونغو الديمقراطية ملعب مصطفى تشاكر الخميس 10 أكتوبر 2019 ،

11 صفر 1441،

22:45 السعودية، 21:45 مصر لم يتحدد بعد الارضية الجزائرية

الغيابات والتشكيل المتوقع للجزائر

لا توجد غيابات في صفوف المنتخب الجزائري في المباراة القادمة، ويمنح جمال بلماضي الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة الودية الأولى امام الكونغو.

يدخل المدرب الوطني صاحب الـ43 عامًا بنفس طريقته المعتادة مع ثعالب الصحراء، ومن المتوقع ان يبدأ بتشكيلة تضم كلٌا من:

التشكيل | 4-2-3-1