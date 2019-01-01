موعد مباراة الجزائر القادمة ضد كولومبيا الودية

كل ما تريد معرفته عن المباراة الودية بين منتخب الجزائر ضد منتخب كولومبيا، على ملعب بيير ماوروي ، في رادس، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب بيير ماوروي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكولومبيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 صفر 1441 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

تعادل محاربي الصحراء مع نظيره منتخب الكونغو الديمقارطية، بهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، حيث يخوض حامل لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 ، في التوقف الأخير ثاني مباراة ودية له استعدادًا لتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وأمم أفريقيا 2021، حيث يقع المنتخب الجزائري فى المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.

على الجانب الآخر يخوض المنتخب الكولومبي مباراة ودية أمام منتخب تشيلي قبل مباراته مع المنتخب الجزائري، ويسعي الفريق إلى الاستعداد الأفضل لتصفيات المونديال القطري، حيث ودع منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت فى البرازيل الصيف الماضي، بركلات الترجيح بعد أن تعادل سلبيًا أمام تشيلي

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موعد مباراة الجزائر ضد كولومبيا والقنوات الناقلة

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